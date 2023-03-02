Унаслідок ворожого удару у будинку зруйновано понад 10 квартир.

Кількість загиблих внаслідок влучання російської ракети у багатоквартирний житловий будинок в Запоріжжі зросла до трьох.

Про це у Telegram повідомила Національна поліція. "У результаті удару в п’ятиповерхівці відбулося руйнування понад 10 квартир з 2-го до 5-го поверху. Уламками та вибуховою хвилею пошкоджено довколишні будинки. З-під завалів деблоковано шестеро поранених людей та тіла трьох загиблих", - йдеться у повідомленні.

Шістьох поранених госпіталізовано, тривають рятувально-пошукові роботи.

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За даними поліції Запорізької області, загарбники здійснили чергову атаку по території обласного центру о 01:32, попередньо - із зенітно-ракетного комплексу С-300. Одна ракета влучила в житловий будинок, під завалами опинилися мешканці квартир, які в цей час мирно спали.

За фактом злочину, передбаченого ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України, відкрито кримінальне провадження.

Ракетний удар по Запоріжжю - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, станом на 06:30 на місці ракетного удару по житловому будинку в м. Запоріжжя підрозділами ДСНС було врятовано 11 осіб (з них 1 вагітна жінка) та 20 мешканців евакуйовано з сусіднього під'їзду. Вилучено з-під завалів тіла двох людей.

Варто зазначити, що росіяни вже не раз били по Запоріжжю та інших населених пунктах регіону. Є багато руйнувань, жертв та постраждалих.

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