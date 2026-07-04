Росія встановила на підводні човни 'клітки' проти українських дронів, - BI

Росія встановила спеціальні протидронові конструкції на підводні човни в Новоросійську через зростання ефективності українських далекобійних ударів.

Росія обладнала кілька підводних човнів Чорноморського флоту спеціальними захисними конструкціями для протидії українським безпілотникам. У британській розвідці вважають, що це пов'язано зі зростаючими можливостями України завдавати ударів по цілях далеко від лінії фронту.

Про це йдеться в новому розвідувальному огляді Міністерства оборони Великої Британії, пише Business Insider.

За даними британської розвідки, аналіз супутникових знімків, зроблених 6–9 червня, показав спеціальні протидронові конструкції над бойовими рубками трьох підводних човнів проєкту "Кіло", що базуються у Новоросійську.

Відео дня

У Лондоні вважають, що аналогічне обладнання найближчим часом встановлять і на четвертому підводному човні, який перебуває на базі. Опублікований супутниковий знімок демонструє два підводні човни, обладнані такими захисними конструкціями.

Українські далекобійні удари змушують РФ змінювати тактику

У британській розвідці зазначають, що встановлення "кліток" майже напевно є превентивним заходом у відповідь на дедалі ефективніші українські далекобійні атаки.

"Це майже напевно здійснюється як превентивний захід у відповідь на зростаючу здатність України завдавати ударів по цілях далеко від лінії фронту", – йдеться в оцінці.

Після початку повномасштабної війни Новоросійськ став основною базою Чорноморського флоту Росії. Москва була змушена перекинути туди значну частину кораблів після серії успішних українських атак на військово-морські об'єкти в окупованому Севастополі.

Україна вже неодноразово атакувала Новоросійськ за допомогою морських безпілотників, а Росія у відповідь встановила водні загородження для захисту гавані.

Незвичний спосіб захисту

Як зазначають автори огляду, так звана "клітчаста броня" давно використовується для додаткового захисту танків та іншої бронетехніки від дронів і уламків боєприпасів.

Втім, використання подібних конструкцій для захисту підводних човнів є доволі незвичним явищем.

Атаки на військово-морські цілі РФ - останні новини

Як повідомляв УНІАН, у червні Збройні сили України крилатою ракетою "Нептун" завдали ураження військовому об’єкту чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі. Крім того, удари по військово-морських цілях тривають й досі.

На тлі цих атак суперяхта Graceful, яку західні ЗМІ пов'язують із російським диктатором Володимиром Путіним, залишає європейські води та прямує до російського Мурманська. За даними The Telegraph, судно рухається під посиленою охороною російських військових кораблів на тлі побоювань нових атак українських далекобійних безпілотників.

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