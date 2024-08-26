Ймовірно, для атаки використовували БПЛА типу "Бобер".

Українські дрони атакували російський Саратов та передмістя Енгельса, де розташований аеродром стратегічної авіації РФ - Ту-95 та Ту-160.

Як пише Defence Express, під час нальоту БПЛА влетіли у висотні житлові будинки. Зокрема, один з них поцілив у найвищу будівлю Саратова та усього Поволжя - 128-метровий 38-поверховий будинок житлового комплексу Volga-Sky. Ще один дрон влучив у верхні поверхи висотного житлового комплексу у самому Енгельсі.

За словами аналітиків, поки невідомо, які безпілотники були залучені для атаки, але на деяких відео вони помітили БПЛА типу "Бобер". Росіяни стверджують, що збили одразу 20 БПЛА.

Відео дня

"Цілком можливо, що задум цієї атаки полягав у тому, щоб накрити "Енгельс" під час перебування, злету чи посадки на ньому російських стратегічних бомбардувальників, які брали участь у сьогоднішньому обстрілі України", - припускають експерти.

Як відомо, сьогодні загарбники для атаки на Україну піднімав у повітря щонайменше 11 Ту-95МС.

Атака на "Енгельс"

Це вже не перша українська атака на зазначений військовий об'єкт росіян. У квітні Україна завдала серйозних пошкоджень щонайменше трьом стратегічним бомбардувальникам Ту-95МС на аеродромі "Енгельс-2".

Згодом у мережі з'явились супутникові фото авіабази Енгельс-2.

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