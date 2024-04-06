Фото оцінила моніторингова група.

У мережі опублікували супутникові фото авіабази Енгельс-2, по якій у ніч на 5 квітня Україна завдала дронові удари.

Як відомо, того дня ППО РФ "ловила" 53 дрони. Таку статистику озвучувало вороже Міноборони. Сьогодні моніторингова група "Кримський вітер" оцінила, чи видно на знімках якусь шкоду.

Там вказують, що особливої різниці не простежується. Хоча на одному фото червоним виділено потенційне місце удару.

Відео дня

"Єдине можливе місце пошкодження, але далеко не однозначне", - йдеться на підписі знімка.

Аналітики проєкту вказують: судячи з більш раннього зображення від 20 березня 2024 року, це місце має такий вигляд, ніби вже існувало.

Удар по Енгельс-2 - Україна могла знищити три бомбардувальники

Зазначимо, що після масованого удару дронами джерела СБУ повідомили УНІАН, що атаку організували сили ГУР спільно з військовими України. Тоді повідомлялося, що на аеродромі Морозовськ знищено 6 літаків: йшлося про фронтові бомбардувальники Су-27 і Су-34.

Увечері ГУР уточнило дані про атаку. Повідомляли, що удар припав на три військові аеродроми Росії. Джерело вказувало, що атака розцінюється як успішна. На аеродромі Енгельс-2 (Саратовська область) серйозних ушкоджень зазнали щонайменше три стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, вказав він.

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