У РФ відзвітували, що загалом збили два десятки дронів над різними областями.

Поки 11 російських стратегічних бомбардувальників Ту-95 злетіли з авіабази "Енгельс", щоб випустити ракети по Україні, українські дрони атакували цю базу.

Хоча інформації про результати роботи дронів поки немає, факт нальоту підтвердив губернатор Саратовської області Роман Бусаргін. Він повідомив, що вранці над областю по дронах працювала ППО. "Є факти влучання уламків у житлові будинки в Саратові та Енгельсі", - написав чиновник.

За даними росЗМІ, під час відбиття нальоту українських дронів, нібито один врізався у висотний будинок у Саратові, ще один влучив у дах будинку в Енгельсі, і його уламки пошкодили 20 машин.

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Пізніше Бусаргін додав, що внаслідок влучання безпілотника у висотний житловий будинок у Саратові поранено жінку.

Вранці міноборони РФ викотило повідомлення, в якому стверджувало, що за ніч і ранок над кількома регіонами було збито 20 українських безпілотників.

Удари по аеродрому Енгельс

Раніше військовий експерт Петро Чернік заявив, що за допомогою далекобійного обладнання на F-16 летовище "Енгельс" у РФ, що розташоване на відстані 600 км від кордону з Україною і де зараз базується значна частина військової авіації агресорів, можна перетворити на попіл, але зараз є політичний момент.

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