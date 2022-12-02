ССО встановили точне місце перебування комплексу радіоелектронної боротьби російських окупантів.

Українські військові знищили російський РЕБ у Запорізькій області.

Як повідомили в Командуванні Сил спеціальних операцій ЗСУ, українські війська напередодні встановили точне місце перебування комплексу радіоелектронної боротьби противника у місті Пологи Запорізької області.

"Окрім створення перешкод Силам оборони України цей комплекс окупанти використовували для подавлення мобільного зв’язку у населеному пункті. Таким чином вони фактично відрізали містян від комунікації з навколишнім світом", - наголосили в повідомленні.

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Наголошується, що координати ворожого РЕБу воїни ССО передали артилерійським підрозділам, які й знищили комплекс противника.

"Між іншим, саме цей підрозділ Сил спеціальних операцій раніше відзначився знищенням ворожого комплексу С-300, який обстріляв пологовий будинок у Вільнянську Запорізької області, внаслідок чого загинуло немовля", - додали в командування ССО.

Війна в Україні: ситуація на Запоріжжі

Як писав УНІАН, 23 листопада російські окупанти обстріляли ракетами пологове відділення Вільнянської лікарні у Запорізькій області, загинуло немовля, а його мати вижила.

Пізніше поліція України показала жахливі наслідки атаки російської армії по пологовому будинку в Запорізькій області, в результаті якого загинуло немовля. Будівля лікарні майже повністю зруйнована.

Як повідомив згодом мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров, Сили оборони знищили комплекс росіян, з якого окупанти обстріляли пологовий будинок.

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