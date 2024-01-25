Українській стороні необхідно комплексно підходити до розв'язання питання розміщення західних винищувачів, зазначив спікер Повітряних сил.

Західні партнери вже готові надавати Україні літаки F-16. Питання в тому, чи все готове, щоб вони працювали на нашій території.

Таку заяву зробив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. Ігнат пояснив, що для передачі Україні літаків, потрібно мати не лише підготовлених пілотів, а й відповідну інфраструктуру та навчених інженерів. За словами речника, однією з головних задач F-16 буде відтісняти російську авіацію на лінії фронту і знищувати "Шахеди", які атакують Україну.

"Нам потрібно комплексно підходити до розв'язання (питання, - Ред.) їх розміщення в Україні, взяття на озброєння і бойове застосування. Звичайно, можна розглядати заяви європейських лідерів про їхню готовність передати нам літаки. Але просто їх передати, щоб вони знаходилися у нас територіально, - це не той варіант, який нам підходить", - сказав речник.

Відео дня

Крім того, він порадив не звертати увагу на відео в інтернеті, де нібито українські пілоти та пілотеси роблять акробатичні трюки на літаках F-16. За його словами, це відео не з українськими військовими, а з американськими колегами чи просто з комп'ютерної гри. А такі відео - це, за словами Ігната, спроба "привернути увагу чи хайпанути".

У центрі уваги F-16 - літак мають надати Україні: важливі новини

Раніше Юрій Ігнат повідомляв, що українські партнери "дуже-дуже конфіденційно" навчають наших пілотів, тому інформація про хід тренувань не оприлюднюється. Втім, відомо, що українські пілоти вже літають у небі на багатоцільових винищувачах F-16 з інструкторами. Вони "напрацьовують" необхідну кількість годин.

На думку військового оглядача Олександра Коваленко, ці літаки створять для російських військ патову ситуацію: вони будуть змушені або серйозно ризикувати, або будуть терпіти і втратять перевагу у небі над лівобережжям Херсонської області.

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