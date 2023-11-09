Видання вважає, що Україні необхідна нова стратегія, побудована навколо досягнення врегулювання, вигідного нашій країні, а не перемоги.

Літній наступ України застопорився і тепер ясно, що Україна навряд чи знову зможе домогтися прориву на лінії фронту, якого вона досягла в районі Києва, Харкова та Херсона в минулому році, пише Bloomberg.

Тепер нашій країні необхідна нова стратегія, побудована навколо досягнення врегулювання, а не перемоги.

"Однак для укладення угоди, яку Україна та її союзники зможуть прийняти – і що не менш важливо, щоб Росія її поважала – потрібно одночасно боротися, озброюватися і вести переговори", - зазначає видання.

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Відзначається, що так як мета Путіна - розширити російську владу, то досягти міцного врегулювання буде набагато складніше. Для Росії буде вкрай важливо, щоб будь-яке врегулювання з Україною, як мінімум, демонструвало марність опору, в той же час залишаючи відкритим шлях для Москви до збереження українських ринків і ресурсів в майбутньому. З тієї ж причини для України вкрай важливо, щоб закінчення війни створило основу, яка остаточно покладе край бойовим діям і дозволить їй забезпечити свою власну безпеку і процвітання. Ці цілі суперечать один одному.

"Таким чином, Україні знадобляться парки танків "Леопард", ракет ATACMS і бойових літаків F-16, щоб стримувати Росію навіть після припинення бойових дій", - пише Bloomberg.

У той же час, Україна вже змогла домогтися багато чого за підтримки союзників, зазначає видання.

"Основна мета вторгнення Путіна-захоплення Києва, "денацифікація" і "демілітаризація" України - провалилася... ЗСУ потопили Чорноморський флот в достатній мірі, щоб маргіналізувати його, і сформували національну ідентичність, яка до першого нападу Росії в 2014 році відчувалася тільки в деяких частинах країни", - пише видання.

Зазначається, що будь-яке можливе врегулювання стане кульмінацією багатовікової боротьби України за державність і незалежність від Росії. Україна також повинна зробити необхідний крок для того, щоб Росія змирилася зі своєю втратою. Але досягти цих цілей не буде ні легко, ні дешево, ні мирно, підсумовує Bloomberg.

Війна в Україні - яка ситуація

У виданні The Economist нещодавно вийшла стаття Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Він попередив, що війна в Україні проти РФ перетворюється на позиційну, а це протистояння на виснаження, яке вигідно противнику.

Водночас президент України Володимир Зеленський зазначив що Україна не знаходиться в патовій ситуації у зв'язку з переходом війни на стадію позиційного виснаження. Він також заявив, що Україна цього року ще намагатиметься досягти успіху на полі бою.

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