У Києва є план продовження бойових дій, незважаючи на труднощі з контрнаступом.

Україна цього року ще намагатиметься добитися успіху на полі бою, заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи по відеозв'язку на конференції Reuters NEXT в Нью-Йорку.

У Києва є план продовження бойових дій, незважаючи на труднощі з контрнаступом, а також те, що західні лідери зараз зайняті конфліктом на Близькому Сході, зазначив президент.

"У нас є план, у нас є конкретні міста, конкретні напрямки, у нас є ціль, куди ми підемо, в якому напрямку вестимемо наступ", - сказав Зеленський.

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За його словами, ЗСУ все ще будуть намагатися домогтися результатів на полі бою в цьому році - він упевнений, що вони доб'ються успіху.

На цьому ж заході Зеленський говорив про те, що його країна може гарантувати: післявоєнне відновлення буде вільним від корупції.

Війна в Україні - які тенденції

У впливовому виданні The Economist нещодавно вийшла стаття Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Залужний попереджав, що війна в Україні проти РФ перетворюється на позиційну, а це протистояння на виснаження, яке вигідно противнику.

Президент України Володимир Зеленський зазначив що Україна не знаходиться в патовій ситуації у зв'язку з переходом війни на стадію позиційного виснаження. Він нагадав, що 24 лютого 2022 року всі говорили, що Україні не довго залишилося триматися і що майже вся країна буде захоплена.

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