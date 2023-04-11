Зокрема, йдеться про танкові снаряди калібром 125-мм та артилерійські снаряди калібром 122-мм.

Державний концерн "Укроборонпром" повідомив про передачу армії танкових і артилерійських снарядів, вироблених за кордоном за українською технологією.

Про це повідомляє "Укроборонпром" у Facebook. "Вслід за відвантаженою партією танкового 125-мм снаряду, передали у війська чергову партію артилерійського 122-мм боєприпасу", - йдеться у повідомленні.

"Обидва снаряди ми виробляємо спільно з країною НАТО на закордонних потужностях, але за українською технологією та із залученням наших фахівців", - сказано у повідомленні.

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Випуск боєприпасів для ЗСУ

У березні стало відомо, що "Укроборонпром" у кооперації з країною НАТО налагодив виробництво артилерійського 122-мм снаряду за кордоном.

Зокрема, це вже третій вид боєприпасу після мінометної 120-мм міни та танкового 125-мм снаряду, який виготовляється за українською технологією та із залученням українських вузькопрофільних фахівців на закордонних потужностях. Снаряд калібру 122 мм використовується українською артилерією при роботі з причіпними гаубицями Д-30 (максимальна дальність ураження – 15400 м) та САУ 2С1 "Гвоздика" (максимальна дальність ураження – 15200 м).

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