За словами прес-секретаря "Укроборонпрому", йдеться не про "зміну вивіски", а про зміну "правил гри".

Перетворення державного концерну "Укроборонпром" акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" відкриє нові перспективи для вітчизняної оборонної промисловості.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомила прес-секретар "Укроборонпрому" Наталія Сад.

"Це – не про зміну вивіски, це про зміну правил гри, які будуть зрозумілі і для наших акціонерів, – а 100% акціонером нашого перетвореного концерну буде Кабінет міністрів, - і для інвесторів, для всіх, з ким ми співпрацюємо у сфері виробництва, модернізації та ремонту озброєння і військової техніки. Це - про зміну правил гри на такі, які будуть зрозумілими і на засадах яких ми зможемо дуже плідно співпрацювати з нашими союзниками. Крім того, це зелене світло для появи спільних підприємств", - сказала вона.

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Прес-секретар також додала, що процес перетворення концерну передбачає введення корпоративного управління, що стане "вікном можливостей для вітчизняної оборонної галузі, яким Україна повинна скористатися".

Перетворення "Укроборонпрому"

21 березня 2023 року Кабінет міністрів утворив акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" шляхом перетворення державного концерну "Укроборонпром". Було затверджено статут та Положення про Наглядову раду АТ "Українська оборонна промисловість". 100 відсотків акцій належать державі.

Встановлено, що статутний капітал товариства становитиме 237 млн 071 тис.гривень та буде формуватися за рахунок майна державного концерну "Укроборонпром" згідно з Додатком 1 до акту приймання-передачі майна до статутного капіталу товариства.

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