Вночі першого жовтня російські безпілотники розбили три об'єкти цивільної інфраструктури в Умані - зерносховище та два об'єкти колишньої нафтобази.
Такі дані навів керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець. За його даними, загальна площа загоряння становить близько 3 600 кв м. Резервуари нафтобази довгий час не використовувались, уточнив Табурець.
Він підкреслив, що окупанти цілили в Умані виключно по об'єктах цивільної інфраструктури.
"Відбулися влучання безпілотників на територію Умані. Зокрема поцілили по зерносховищу, де було щойно зібране соняшникове насіння - близько 90 тонн", - розповів він.
Нічна атака на Україну
Уночі ворог масовано атакував Черкаську область ударними безпілотниками, зафіксовано влучання по складах в Умані, де зберігалося зерно. Табурець зазначав тоді, що попередньо постраждала одна людина. Вона доправлена до лікарні.
Сьогодні вночі російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА типу Shahed з південного, південно-східного та північного напрямків. Усього зафіксовано пуски близько 30 ударних БпЛА Shahed-131/136. Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною Сил оборони України, знищено 16 "шахедів".