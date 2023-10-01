Резервуари нафтобази довгий час не використовувались.

Вночі першого жовтня російські безпілотники розбили три об'єкти цивільної інфраструктури в Умані - зерносховище та два об'єкти колишньої нафтобази.

Такі дані навів керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець. За його даними, загальна площа загоряння становить близько 3 600 кв м. Резервуари нафтобази довгий час не використовувались, уточнив Табурець.

Він підкреслив, що окупанти цілили в Умані виключно по об'єктах цивільної інфраструктури.

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"Відбулися влучання безпілотників на територію Умані. Зокрема поцілили по зерносховищу, де було щойно зібране соняшникове насіння - близько 90 тонн", - розповів він.

Нічна атака на Україну

Уночі ворог масовано атакував Черкаську область ударними безпілотниками, зафіксовано влучання по складах в Умані, де зберігалося зерно. Табурець зазначав тоді, що попередньо постраждала одна людина. Вона доправлена до лікарні.

Сьогодні вночі російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА типу Shahed з південного, південно-східного та північного напрямків. Усього зафіксовано пуски близько 30 ударних БпЛА Shahed-131/136. Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною Сил оборони України, знищено 16 "шахедів".

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