Орієнтовний час входження в повітряний простір - після опівночі.

Російські загарбницькі війська запустили кілька груп безпілотних літальних апаратів по Україні.

Про це повідомляється у офіційному Telegram-каналі Повітряних Сил Збройних Сил України. Пуски зафіксували з російського міста Приморсько-Ахтарськ. "Орієнтовний час входження в повітряний простір України - після опівночі. При оголошенні повітряної тривоги - прямуйте в укриття", - попередили військові.

Наразі тривогу оголошено у Донецькій, Харківській та Сумській областях. Про загрозу застосування дронів повідомляють у останніх двох. Тим часом "Суспільне" пише, що у Херсоні вп'яте за вечір лунають вибухи.

Відео дня

Атаки РФ по Україні: останні новини

Нагадаємо, вночі російські загарбники атакували Харківську область дронами-камікадзе. Окупанти влучили по території спорткомплексу у Шевченківському районі Харкова та у навчальний заклад. Після атаки розпочалася масштабна пожежа, відомо про одного постраждалого.

Вже вдень війська Російської Федерації обстріляли Херсон, влучивши у Херсонську міську клінічну лікарню. Внаслідок атаки загинув один лікар, також отримала поранення медсестра.

Вас також можуть зацікавити новини: