За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Росіяни знов завдали удару по Херсону, поціливши по медзакладу, в результаті чого загинув лікар, ще один медпрацівник поранений. Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Сьогодні об 11:10 ворог здійснив черговий обстріл по мирним мешканцям нашої громади. Влучання відбулося в один із закладів охорони здоровʼя, внаслідок чого загинув молодий лікар, який лише кілька днів працює на посаді, та поранена медсестра, за життя якої зараз боряться наші медики", - зазначив Мрочко.

За інформацією очільника Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, смертельні поранення отримав ЛОР-лікар. У медсестрички — травмована щелепа, їй надають меддопомогу.

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В Офісі президента України повідомили, що внаслідок російського обстрілу міста Херсон було пошкоджено відділення хірургії Херсонської міської клінічної лікарні.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України). Наразі проводяться першочергові заходи для фіксування злочину, скоєного армією країни-агресора.Слідчі зафіксували пошкодження будівлі лікарні, автотранспорту.

Удари РФ по Херсону - деталі

Минулої доби російські окупанти також завдали численних ударів по Херсону та області. Від самого ранку понеділка російська армія хаотично обстрілювала інфраструктуру Правобережжя. Найбільше постраждали Корабельній район Херсона та середмістя.

Через російську агресію за добу четверо людей загинули, ще 18 - дістали поранення, з них - 1 дитина.

Очільник ОВА наголосив, що армія РФ воює з тими, хто допомагає долати наслідки російської агресії. Зокрема, один загиблий та шестеро травмованих – це працівники комунального підприємства, ще п’ятеро – волонтери.

За словами Прокудіна, така інтенсивність обстрілів повʼязана з ротацією ворожого війська на Лівобережжі. Він уточнив, що Росія поповнила свої сили, які до цього розбили ЗСУ. Очільник ОВА закликав людей у найближчі кілька днів бути максимально обережними та утриматися від прогулянок, зокрема в обласному центрі.