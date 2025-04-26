Про "звільнення" встиг повідомити особисто Путін.

У Росії вдалися до пропагандистського виверту і видали бажане за дійне стосовно бойових дій у Курській області.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у соціальній мережі Facebook.

"Повідомлення представників вищого командування країни-агресорки про нібито завершення бойових дій на території Курської області РФ не відповідають дійсності", - йдеться у повідомленні.

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Зокрема, оборонна операція Сил оборони України у визначених районах на Курщині триває.

Водночас, як відзначають у Генштабі, оперативна обстановка складна, але українські підрозділи продовжують утримувати визначені позиції та виконують завдання за призначенням, при цьому завдають противнику ефективного вогневого ураження з усіх видів зброї, застосовують у тому числі тактику активної оборони.

У цьому зв'язку, від початку доби в операційній зоні угруповання військ "Курськ" відбито п’ять штурмових дій противника, ще одне таке бойове зіткнення наразі триває.

Разом з тим, загроза оточення наших підрозділів відсутня.

"Заяви ворожого керівництва про "розгром" українського угруповання військ є нічим іншим, як пропагандистським вивертом та бажанням видати бажане за дійсне", - наголошується у повідомленні.

Окрім того, активні дії наших військ у визначених районах Бєлгородської області РФ також тривають.

Що відомо щодо бойових дій на Курщині

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 квітня, російський диктатор і ініціатор війни проти України Володимир Путін заслухав відповідну доповідь начальника Генштабу ЗС Росії Валерія Герасимова.

Було сказано, що українські війська нібито повністю витіснені з Курської області. Також Герасимов наголосив на заслугах північнокорейських солдатів, які брали участь у боях проти ЗСУ на Курщині.

Крім того, раніше Сили оборони вразили на Курщині бригаду РФ, яка завдала удару по Сумах. У Генштабі зазначили, що уражено ППД 448-ї ракетної бригади російських окупантів і зафіксовано вторинну детонацію боєприпасів. Результати удару уточнюються.

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