Якщо поставка озброєння буде, то вона не змінить кардинально ситуацію, але може інтенсифікувати допомогу Україні від союзників, заявляють у розвідці.

Звернення до Північної Кореї за військовою допомогою говорить про серйозні проблеми в РФ із забезпеченням війни проти України.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов у телеефірі "FreeДом".

За словами Юсова, на сьогодні відомо, що у Росії є реальні проблеми з сучасним, високоточним і високотехнологічним озброєнням.

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"Хоча ми бачимо що вже не тільки з ним. Якщо російський диктатор змушений просити у Північної Кореї снаряди для артилерії та іншу військову допомогу, то мова йде про великі проблеми і на інших напрямках", - зазначив він.

Відповідаючи на питання, як можуть можливі домовленості РФ з Північною Кореєю щодо озброєння позначитися на війні в Україні Юсов сказав:

"Такі запити з боку Росії існують і безумовно будь-яка поставка озброєння для країни-агресора - це погані новини для передової лінії фронту. Але говорити про те, що це кардинально змінить ситуацію на фронті, не можна говорити. Так, безумовно, допоможе окупантам продовжувати оборонні операції. Але з іншого боку, це може також інтенсифікувати допомогу з боку вільного світу і демократичних країн для України. Тому катастрофи з цього робити не варто".

Юсов також зазначив, що Росія зараз критично продовжує бути залежною від поставок "Шахедів" з Ірану, оскільки налагодити власне виробництво безпілотників окупантам не вдається. За його інформацією, Росія отримує 100-120 іранських дронів в рамках однієї партії.

Юсов також сказав, що з виробництва ракет у росіян певні можливості зберігаються, але темпи і обсяги виробництва ракетного озброєння не дозволяють агресору повернутися до запасів періоду до повномасштабного вторгнення. Більшість з того, що вони виробляють, відразу пускають в бій, по українській мирній інфраструктурі.

Зустріч Кім Чен Ина і Путіна

Сьогодні, 13 вересня, глава Кремля Володимир Путін зустрівся зі своїм колегою з КНДР Кім Чен Ином на космодромі "Східний" в Росії.

Путін заявив, що лідер КНДР "проявляє великий інтерес до ракетної техніки" і сказав, що Росія буде допомагати КНДР будувати супутники. Зокрема, Кім Чен Ин повідомив, що для КНДР першим пріоритетом є відносини з РФ і заявив, що "КНДР завжди підтримувала всі рішення президента Путіна і уряду Росії".

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