Окупанти окопуються в місті, ставлять бетонні дерево-земляні оборонні точки.

В тимчасово окупованій Каховці Херсонської області росіяни насильно виселяють три найближчі вулиці від берега Дніпра.

"З Каховки повідомляють наступне: три найближчі вулиці від берега висиляють насильно, по інших курсує авто з гучномовцем з повідомленнями про "термінову евакуацію", - повідомив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань у Facebook.

Також, за його словами, окупанти в місті окопуються, ставлять бетонні дерево-земляні оборонні точки.

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"Від Дендропарку до третього кварталу вже все перерито в окопах", - додав Хлань.

Ситуація в Херсонській області - що відомо

Триває контрнаступ ЗСУ на півдні країни. Незважаючи на уповільнення темпів просування, українські захисники продовжують "виносити" тил окупантів, контролюючи вогнем підвезення росіянам техніки та боєприпасів.

Готуючись до наближення українських сил, ворог депортує місцеве населення Херсона, вивозячи награбоване майно на інші підконтрольні РФ території. Генштаб повідомляє про "евакуацію" окупаційної "адміністрації" до Скадовська.

На думку командування, ці факти, а також погрози росіян підірвати Каховську дамбу, свідчать про майбутню спробу РФ перетворити залишені населені пункти в "випалену землю".

Водночас експертне середовище переконане, що окупанти, ймовірно, імітуватимуть оборону Херсона, залишивши на передовій новобранців. Хоча, за інформацією українського командування, Росія готується до відведення артилерії з-під Херсона.

Президент Володимир Зеленський закликав не вірити пропагандистам РФ про нібито наміри покинути місто в разі наступу ЗСУ. Таким чином, ворог намагається створити інформаційний фон, щоб заплутати Україну щодо справжніх планів.

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