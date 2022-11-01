Набільш цінні підрозділи поспіхом виводять, як і лікарів. Лікувати поранених вже нікому.

Російські окупанти не збираються тримати оборону Херсона "до останнього солдата". Вони планомірно готуються до імітації оборонних дій.

Про це в ефірі каналу FreeДом повідомив військовий експерт Олександр Коваленко.

За його словами, на правобережній та лівобережній частинах Херсонщини відбуваються "дуже цікаві процеси".

"Зокрема, нещодавно повідомлялося про те, що російські окупанти розгорнули виведення своїх російських лікарів з правобережної частини Херсонщини. Йдеться про виведення на територію тимчасового окупованого острова Крим. Вони вивозили обладнання не лише те, яке самі привезли, а й українське, тобто мародерили. Відбувається вивіз, масштабний вивіз препаратів: антибіотиків тощо, медичних препаратів безпосередньо з лікувальних закладів і з аптек. Ну це багато про що говорить, оскільки, якщо вивозять обладнання, вивозять препарати, вивозять своїх лікарів, як вони поранених лікуватимуть?", - зазначив експерт.

Він зауважив, що РФ сконцентрувала досить велике угрупування військ на Херсонщині. Дивно, що командування не думає про наслідки виведення лікарів.

Крім того, окупанти починають відводити з правого берега на лівий берег артилерію - саме ті підрозділи без яких ведення наступу та оборони російська армія не може здійснювати повноцінно.

"Тобто лікарів виводять, артилерію виводять... Про що йдеться? Йдеться, швидше за все, про те, що вони найближчим часом імітуватимуть оборону на правобережній частині Херсонщини. Тобто "максимально можливими силами запобігатимуть контрнаступу", при цьому імітуватимуть, але не утримуватимуть, як каже російська пропаганда, до останньої краплі крові, до останнього військовослужбовця. Примітно, що на передових позиціях, саме на тих, на які приймуть перший удар у разі початку контрнаступу ЗСУ, концентрують мобілізованих. Найменш цінний ресурс вони залишають, а найбільш цінний - виводитимуть і робитимуть все, щоб максимально зберегти найбільш цінні підрозділи", - зазначив експерт.

Втім, окупанти будують фортифікації та укріплення на Херсонщині, але всі вони будуть планомірно знищені українською артилерією, як тільки ЗСУ звільнять лівобережну частину області.

Що відбувається на Херсонському напрямку

5 жовтня Путін підписав псевдодокументи про "прийняття до складу РФ" низки українських областей, серед них - Херсонська. Напередодні РФ організувала псевдореферендум з цього питання.

Потім окупанти оголосили про "евакуацію" населення з правого берега окупованої Херсонської області на лівий. Колаборанти також втекли звідти через страх контрнаступу ЗСУ.

В українській владі не відкидають, що росіяни на цьому напрямку вдадуться до провокацій - можуть обстріляти житлові масиви Херсона і звинуватити в цьому ЗСУ.

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