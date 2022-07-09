Задля красивої картинки для росТБ окупанти почали розмінування газопроводу.

В Маріуполі підірвалися на мінах три сапери. Окупанти намагалися провести показове розмінування, проте в них знову щось пішло не так.

Про це на своїй сторінці у Telegram повідомив радник мера Петро Андрющенко.

Він показав скріншоти з російських пропагандистьких каналів, де урочисто оголошували про чергове "покращення" життя у Маріуполі. Окупанти планували почати розмінування газопроводу. Звісно, у своїх заявах росіяни не забули звинуватити у мінуванні Україну.

Проте рашистам знову не вдалося виконати свої обіцянки. "Друга армія світу", як називає себе РФ, вкотре зганьбилася, завдяки чому "відмінусовалися" одразу три сапери.

"Ось воно як. Розмінування газопроводу для картинки - мінус три сапери зранку. Не знаю як вам, а мені така динаміка пропаганди подобається. Давайте більше", - написав Андрющенко.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що росіяни передали Маріуполю жахливу та цинічну "гумдопомогу". Мешканці зруйнованого та окупованого міста отримали пліснявий черствий хліб та лопати.

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