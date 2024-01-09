На Авдіївському напрямку й далі гаряче.

Попри несприятливі погодні умови, на Авдіївському напрямку і далі гаряче, ворог продовжує атакувати. Про це сказав керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телемарафону.

"Як було гаряче на нашому напрямку (йдеться про Авдіївський напрямок – УНІАН), так і залишається, не дивлячись на погодні умови. Дійсно, зараз мінус 15, майже добу дуже сильно падав сніг. Хоч зараз не падає, але насипало дуже багато, місцями до півметра. Це дійсно ускладнює ведення бойових дій як з нашого боку, так і ворогом. Оскільки ми перебуваємо в обороні, вони здебільшого намагаються штурмувати", - зазначив він.

За його словами, ворог і далі намагається зреалізувати свої плани по оточенню Авдіївки, не жаліючи ні сил, ні техніки. При цьому додав, що було певне зменшення кількості обстрілів окупантами, як по українських позиціях, так і по території громади. За його словами, сьогодні вночі і в день ворог знову наростив кількість обстрілів. Барабаш сказав, що якщо в Донецькій області оголошена повітряна тривога, то в 99% випадків "прилетить" по Авдіївці.

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"Кожного дня в середньому Росія завдає 20 авіабомбових ударів", - зазначив він.

"Ворог тисне, намагається штурмувати. Зараз розуміємо, що підмерзли грунти і найближчими днями хлопці чекають, що ворог стане більше використовувати техніку. Готуються до цього. Якихось серйозних змін по лінії фронту немає, всі ворожі активності, атаки хлопці відбивають", - наголосив Барабаш.

Ситуація біля Авдіївки - деталі

5 січня очільник Авдіївської МВА зазначив, що головним подарунком від українських воїнів стало те, що місто зустріло новий 2024 рік і після цього під контролем української влади, чим зламали всі плани російського диктатора Володимира Путіна.

Він зазначав, що Сили оборони не дали окупантам змоги відсвяткувати взяття Авдіївки до Нового року і всі дедлайни їхні ламаються з першого дня повномасштабної війни.

Він переконаний, що не буде у ворога можливості відсвяткувати взяття Авдіївки до президентських псевдовиборів в РФ, не дивлячись на всю ту кількість особового складу і техніки, яку вони кидають на штурм Авдіївки.

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