Також збільшено час комендантської години з 19:00 до 6:00.

В Одеському регіоні з завтрашнього дня заборонено рух транспорту, крім спеціального.

Про це повідомила прес-служба Одеської обласної військової адміністрації.

Зазначається, що голова адміністрації Сергій Гриневецький на вимогу командира оперативного командування "Південь" 26 лютого вводить комендантську годину на території Одеської області з 19:00 до 06:00.

Громадянам заборонено в зазначені години залишатися на вулицях і в інших громадських місцях без спеціальних документів.

Крім того, 27 лютого в регіоні заборонено рух транспортних засобів. Виняток - служби невідкладної медичної допомоги, спеціалізовані транспортні засоби, які виконують термінове обслуговування, за умови включення спеціальних світлових сигналів, а також - рух машин, яким дозволено пересуватися за спеціальними перепустками.

Даний порядок набув чинності сьогодні, 26 лютого.