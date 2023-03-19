Ймовірно, був "приліт" в об'єкт з російськими окупантами.

В окупованій Каховці Херсонської області спалахнула масштабна пожежа. У мережі повідомляють про можливий "приліт" по базі окупантів.

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, потужна пожежа вирує у районі міського елеватора. Чорний дим помітно навіть в населених пунктах поблизу.

На кадрах з місця події видно, що пожежа масштабна. Стовп чорного густого диму здіймається в небо. Вогонь приборкують пожежники. Окупаційна "влада" мовчить про причини.

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Що відбувається на Херсонщині

Окупанти почуваються господарями на Херсонщині, але не впевнені, що залишаться там на довго. Саме тому останнім часом вони почали масово розграбовувати лікарні, будинки та інші адміністративні будівлі.

Зокрема, з лікарень Каховки та Нової Каховки російські окупанти вивезли все медичне обладнання. Водночас загарбники продовжують мародерити на тимчасово окупованій території Херсонської області. Найактивніше мародерять транспортні засоби.

Ситуація на південному фронті напружена, але в ЗСУ повідомили, що російським військам вже не вдасться просунутися на цьому напрямку.

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