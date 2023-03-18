Росіяни не вірять, що вони зможуть утримати регіон.

Російські загарбники продовжують мародерити на тимчасово окупованій території Херсонської області. Зокрема, ситуація загострилась у Скадовському районі.

Як повідомляє Центр національного спротиву, окупанти забирають у людей причепи, скутери, човни та автівки.

"Ворог здійснює рейди по селах й забирає майно нібито на потреби армії. Проте в більшості випадків авто потім переганяється й продається у РФ. Також росіяни під час рейдів шукають мисливську зброю й інші цінності, які також "конфісковують", - зазначили у ЦНС.

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Така поведінка окупантів, ймовірно, свідчить, що росіяни не вірять в те, що вони тут назавжди й розграбовують регіон за можливості.

Мародерство російських окупантів в Україні

Як раніше повідомляв УНІАН, на тимчасово окупованій території Херсонщині окупанти посилюють режимні заходи в деяких населених пунктах та вивозять награбоване до Криму.

Коли інтервенти тікали з Херсона та області, вони вивозили комунальне майно. Російські солдати-мародери вже забрали все медичне обладнання з лікарень тимчасово окупованих Каховки та Нової Каховки.

Як дізнались ЗМІ, з Херсона вони вивезли понад 15 тисяч предметів мистецтва та об'єктів історичної спадщини.

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