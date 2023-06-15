На відео виявилася атака на російську техніку, що маскувалася у посадці.

Роспропаганда знову повеселила безглуздим фейком про "знищення пари установок HIMARS". Втім є нюанс - насправді "Хаймарсами" виявилися російські артустановки.

Фейк поширили російські пабліки. На кадрах видно атаку на військову техніку в посадці. Хоч окупанти і переконують, що це відео "знищення HIMARS", але брехню викрили моментально користувачі соцмереж.

Виявилося, що це ролик, який відзняв дрон ЗСУ. На ньому - атака на самохідні артилерійські установки російських окупантів, знищені влучними ударами українських воїнів. Росіяни навіть не прибрали з відео українську пісню.

HIMARS в Україні - як ЗСУ обманюють окупантів

Перші HIMARS прибули в Україну в середині червня минулого року. Відтоді не було жодного задокументованого підтвердження знищення росіянами американських установок.

Як писав The Washington Post, Українці навчилися "заманювати" російські крилаті ракети на хибні цілі нібито позицій HIMARS. Українські муляжі зроблені з дерева, але їх неможливо відрізнити від артилерійської батареї через об'єктив російських безпілотників, які передають своє місце розташування морським носіям крилатих ракет в Чорному морі.

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