У Росії почали приходити похоронки на загиблих окупантів з числа недавно мобілізовани[. Один з них — Євген Бізяєв з Краснотур'їнська Свердловської області, якого призвали в кінці вересня. А через два тижні він загинув на фронті в Україні.
Інформацією про це поділилися росЗМІ з посиланням на родичів мобілізованого окупанта.
"Він поїхав 28 вересня. Спочатку [його відвезли] в 32-е містечко, потім їх відправили в Ростов, звідти перевезли вже в гарячу точку. У нього залишилася дочка, [їй] 3 роки", — повідомила родичка Євгенія Анастасія.
За словами дівчини, мати окупанта дізналася про смерть сина з соцмереж. Там поширювалися повідомлення про ліквідацію Бізяєва. Потім матері довелося звернутися до військкомату, і тільки тоді вона отримала офіційне підтвердження. Тіло окупанта не привезли в Краснотур'їнськ для похорону.
РосЗМІ дізналися, що разом з Бізяєвим на фронт вирушили ще кілька чоловіків з міста. Всі вони близько тижня не виходять на зв'язок. За непідтвердженою інформацією, кілька окупантів зі Свердловської області отримали поранення.
Росія відправляє мобілізованих в Україну без підготовки
- Правозахисники з РФ наприкінці вересня дізналися, що призвані в армію чоловіки не проходять медкомісію і не займаються підготовкою до бойових дій. Мобілізованих через кілька днів перекидають на фронт в Україну.
- Полковник СБУ Роман Костенко 2 жовтня підтвердив, що перші мобілізовані прибули на тимчасово захоплені південні території України. І серед них на той момент вже були втрати.
- Глава Луганської ОВА 9 жовтня розповів про присутність нещодавно призваних окупантів у так званій "ЛНР".
- За даними аналітиків з американського Інституту вивчення війни, Росія за допомогою мобілізованих "затикає дірки" в елітних підрозділах. Експерти вважають, що таке рішення не додасть армії загарбників бойової потужності.