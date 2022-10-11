Євгена Бізяєва призвали наприкінці вересня, а через приблизно два тижні ЗСУ ліквідували окупанта.

У Росії почали приходити похоронки на загиблих окупантів з числа недавно мобілізовани[. Один з них — Євген Бізяєв з Краснотур'їнська Свердловської області, якого призвали в кінці вересня. А через два тижні він загинув на фронті в Україні.

Інформацією про це поділилися росЗМІ з посиланням на родичів мобілізованого окупанта.

"Він поїхав 28 вересня. Спочатку [його відвезли] в 32-е містечко, потім їх відправили в Ростов, звідти перевезли вже в гарячу точку. У нього залишилася дочка, [їй] 3 роки", — повідомила родичка Євгенія Анастасія.

Відео дня

За словами дівчини, мати окупанта дізналася про смерть сина з соцмереж. Там поширювалися повідомлення про ліквідацію Бізяєва. Потім матері довелося звернутися до військкомату, і тільки тоді вона отримала офіційне підтвердження. Тіло окупанта не привезли в Краснотур'їнськ для похорону.

РосЗМІ дізналися, що разом з Бізяєвим на фронт вирушили ще кілька чоловіків з міста. Всі вони близько тижня не виходять на зв'язок. За непідтвердженою інформацією, кілька окупантів зі Свердловської області отримали поранення.

Росія відправляє мобілізованих в Україну без підготовки

Правозахисники з РФ наприкінці вересня дізналися, що призвані в армію чоловіки не проходять медкомісію і не займаються підготовкою до бойових дій. Мобілізованих через кілька днів перекидають на фронт в Україну.

Полковник СБУ Роман Костенко 2 жовтня підтвердив, що перші мобілізовані прибули на тимчасово захоплені південні території України. І серед них на той момент вже були втрати.

Глава Луганської ОВА 9 жовтня розповів про присутність нещодавно призваних окупантів у так званій "ЛНР".

За даними аналітиків з американського Інституту вивчення війни, Росія за допомогою мобілізованих "затикає дірки" в елітних підрозділах. Експерти вважають, що таке рішення не додасть армії загарбників бойової потужності.

Вас также могут заинтересовать новости: