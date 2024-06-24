Мартіну Яегеру було 42 роки.

На війні в Україні загинув третій естонський доброволець, він воював у складі 3-ї штурмової бригади.

Як пише газета Postimees, 42-річний Мартін Яегер (Martin Jääger) прибув в Україну ще рік тому. Чоловік служив у різних підрозділах, а місяць тому перейшов до Третьої штурмової бригади.

21 червня військовослужбовця було вбито в бою на кордоні Харківської та Луганської областей, у районі селища Райгородка на Куп'янсько-Сватівському напрямку. Чоловік понад 10 років служив в елітному розвідбатальйоні Сил оборони Естонії, у 2013 році він брав участь у закордонній операції в Афганістані.

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Загибель військовослужбовця підтвердило Посольство Естонії в Києві. "Борючись за свободу України, загинув естонський доброволець Мартін Яегер. Це вже третій естонський доброволець, який загинув у повномасштабній війні, розв'язаній Росією", - йдеться в повідомленні посольства на Facebook.

Загибель добровольців з Естонії

У березні 2023 року стало відомо, що під Бахмутом загинув ексофіцер Сил оборони Естонії Іво Юрак. Чоловік воював за Україну з першого року повномасштабної війни.

Вже в жовтні минулого року стало відомо про загибель Танеля Криггуля в районі Лиману. Будинок, у якому перебували військовослужбовці, атакував російський дрон-камікадзе.

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