Чанія був вимушеним переселенцем з Абхазії, учасником абхазької війни та російсько-грузинської війни 2008 року.

На фронті в Україні загинув доброволець з Грузії Тенгіз Чанія.

Як повідомляє Mtavari, Чанія воював на напрямку Авдіївка-Мар'їнка у складі Третьої штурмової бригади. Він загинув у п’ятницю 22 березня внаслідок російського ракетного обстрілу. На жаль, винести його тіло з поля бою не вдалося через інтенсивність обстрілів.

Чанія був вимушеним переселенцем з Абхазії, учасником абхазької війни та російсько-грузинської війни 2008 року. Як пише видання, боєць був колишнім співробітником Розвідувального управління Міноборони Грузії та Другого відділу спеціального призначення МВС.

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Доброволець воював в Україні з першого дня повномасштабної війни. На фронті він двічі отримав поранення, але після лікування повертався на фронт.

Всього з 24 лютого у боротьбі проти російських загарбників загинуло 62 грузинських бійці.

Загибель військових в Україні

3 листопада у Запорізькій області російські окупанти вдарили по особовому складу 128 окремої гірської штурмової Закарпатської бригади. Їх зібрали на нагородження – військові саме чекали на командира, коли ворог атакував "Іскандером". Відомо, що в результаті удару загинули 19 військовослужбовців бригади.

Раніше повідомлялося, що в бою з окупантами на Запоріжжі загинув колишній очільник Хмельницького обласного ТЦК та СП Володимир Возний. Він загинув в результаті бомбового удару.

4 жовтня 2023 року стало відомо про загибель українського музиканта і активіста Андрія Чепіля. Він воював на Запорізькому напрямку у складі 47-ї окремої бригади "Магура". Відомо, що Чепіль загинув 28 червня поблизу села Работине під час виконання бойового завдання зі штурму ворожої позиції.

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