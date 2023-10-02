Він воював на українській стороні з минулого року.

На війні в Україні загинув другий громадянин Естонії, який вступив в Інтернаціональний легіон, щоб допомогти країні захиститися від російської окупації.

Як пише естонське видання Postimees, Танель Кріггуль (позивний "Стінгер") воював в районі міста Лиман Донецької області. Будинок, в якому він жив разом з товаришами по службі, піддався атаці російського дрона-камікадзе. Вибух був настільки потужним, що від будинку залишилася лише купа уламків.

За даними видання, Кріггуль вступив до лав інтернаціонального легіону в минулому році.

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Інтернаціональний легіон: останні новини

Нагадаємо, на початку березня естонські ЗМІ повідомили про загибель першого громадянина Естонії, який прийняв рішення воювати проти російських загарбників.

Екс-офіцер Сил оборони Естонії Іво Юрак приєднався до української армії восени 2022 року. Він загинув під час артобстрілу російських загарбницьких військ під Бахмутом.

Минулого літа в Україні загинув польський боєць змішаних єдиноборств Томек Валентек, а взимку - Януш Шеремет і Кшиштоф Тіфель.

У серпні стало відомо, що на сході країни окупанти вбили 22-річного британського добровольця Семюела Ньюї.

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