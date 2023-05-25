Сьогодні силам і засобам протиповітряної оборони України "немає рівних у всьому світі".

Командування Об'єднаних сил ЗСУ опублікувало відео знищення дронів-камікадзе "Shahed-136/131". Цієї ночі росіяни здійснили вже 12-ту протягом травня атаку на Київ, але всі ворожі цілі були знищені силами протиповітряної оборони.

Як повідомив командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, до відбиття атаки, яку росіяни здійснювали в кілька хвиль, залучалися підрозділи зенітних ракетних військ, авіація Повітряних сил, а також мобільні вогневі групи ППО інших підрозділів.

"Наразі заїхав подякувати нашим хлопцям, які озброєні потужною установкою Gepard і виконують завдання з протиповітряної оборони в Північній операційній зоні", - сказав Наєв.

Відео дня

Він наголосив, що сьогодні силам і засобам протиповітряної оборони України "немає рівних у всьому світі". Вони самостійно закривають небо над країною, а відсоток збитих ворожих цілей "б'є всі рекорди".

"Я щиро дякую кожному військовослужбовцю, який боронить українське небо у Північній операційній зоні та робить усе для того, щоб наші співвітчизники почували себе в безпеці під час повітряних тривог", - сказав Наєв.

Повітряна атака росіян на Україну 25 травня

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 25 травня в Україні оголошували повітряну тривогу через чергову атаку росіян дронами-камікадзе.

Як розповіли зранку в Повітряних силах ЗС України, уночі було знищено всі 36 ударних дронів "Shahed-136/131", які РФ запустила по наших територіях в рамках нічної атаки. Імовірно, метою атаки було ураження критичної інфраструктури та військових обєктів в західних регіонах нашої держави.

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