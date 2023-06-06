Йдеться про провадження за фактами екоциду та порушення законів і звичаїв війни.

За фактом підриву окупантами Каховської ГЕС розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами екоциду та порушення законів і звичаїв війни.

Йдеться про статтю 441, ч. 1 ст. 438 КК України, повідомили в Офісі Генерального прокурора України. За даними слідства, 6 червня 2023 близько 03:00 години російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині.

В результаті цього відбувається підняття урізу води та затоплення населених пунктів поблизу річки Дніпро. Правоохоронними органами вживаються заходи для встановлення масштабів руйнування.

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Проводяться першочергові дії для фіксування злочину, скоєного армією країни-агресора.

Каховську ГЕС повністю зруйновано - головне

Як повідомляв УНІАН, фахівці Укргідроенерго заявили наразі, що Каховську ГЕС повністю зруйновано, станція відновленню не підлягає.

Через підрив Каховської ГЕС наразі у Херсонській області розпочата евакуація населення з небезпечних районів, для яких є ризик затоплення. У Каховському водосховищі стрімко падає рівень води.

Президент Володимир Зеленський збирає екстрене засідання РНБО через підрив дамби Каховської ГЕС.

Є загроза затоплення до 80 населених пунктів. За словами очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, близько 12.00 вода досягне критичного рівня.

В ОП заявили, що підрив Каховської ГЕС росіянами – це удар по глобальній продовольчій безпеці, яку ворог хоче підірвати. Бо ця катастрофа вплине на систему зрошення на Півдні України. Росіянам потрібен голод у країнах світу, зокрема, в Африці.

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