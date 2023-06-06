У зв'язку з подіями президент збирає засідання Ради нацбезпеки і оборони.

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що підрив росіянами греблі Каховської ГЕС - це черговий воєнний злочин та екоцид.

Як зазначив Єрмак у Telegram, через це президент Володимир Зеленський терміново збирає Раду нацбезпеки і оборони.

"Каховська ГЕС. Черговий воєнний злочин російських терористів. Президент збирає РНБО. Це екоцид. Росіяни відповідатимуть за можливе позбавлення питної води людей на Півдні Херсонщини та в Криму, можливе знищення частини населених пунктів та біосфери", - наголосив Єрмак.

За його словами, дії окупантів на Каховській ГЕС такоє несуть загрозу для ЗАЕС. Наразі влада працює, як центральна, так і регіональна.

"Безпека людей сьогодні - пріоритет. Маємо забезпечити покарання для ворога на міжнародному рівні", - додав Єрмак.

РФ підірвала греблю Каховської ГЕС - що відомо

6 червня російські загарбники підірвали дамбу Каховської ГЕС, внаслідок чого відбувається неконтрольований скид води з водосховища. Низка населених пунктів під загрозою затоплення. В МВС назвали зони небезпеки.

Тимм часом у Херсонській ОВА заявили, що рівень води через підрив Каховської ГЕС дійде критичного рівня упродовж п'яти годин. Людей закликають терміново зібрати документи, речі першої необхідності та чекати на евакуаційні автобуси. Також оприлюднено схему з відповідними назвами місць, куди треба переміститися людям, які перебувають у небезпечних "точках".

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