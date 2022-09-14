Перебування цих підрозділів свідчить про гостру потребу "гарматного м'яса" у російській армії.

Росія щодня гостріле відчуває нестачу особового складу, тому вже перекинула на війну в Україну навіть спеціальні підрозділи Росгвардії, які охороняють атомні станції та уранові заводи.

Про це свідчать шеврони цих підрозділів, які знайшли на території України, пише Телеграм-канал "Оперативний ЗСУ".

"Елітним охоронцям" російських АЕС доручили стежити за українськими мостами.

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"Вочевидь, загарбникам критично не вистачає гарматного м’яса, та й кадровий голод відчувається, якщо вже навіть таких "елітних охоронців" змусили їхати в Україну", - пише канал.

Про долю власників шевронів даних немає.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Міноборони заявили, що армія РФ через сильний кадровий голод намагається залучити до війни проти України добровольців. В Росії ввели короткострокові тримісячні контракти, тому що на тривалі контракти бажаючих вже не знаходиться.

Водночас радник голови МВС Антон Геращенко констатував, що "подвиги" російської армії, яка поспіхом тікала із Харківської області, приховати у сучасному світі неможливо. На боці російської армії тепер ніхто не захоче воювати, адже усі зрозуміли її боягузливість та некомпетентність.

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