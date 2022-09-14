Крім надзвичайних заходів Брюссель працює над перебудовою своїх енергетичних ринків, щоб зламати "домінуючий вплив" ціни на природний газ на вартість електроенергії.

Європейська комісія буде просувати екстрені заходи з подолання енергетичної кризи, включаючи податок на непередбачені витрати для деяких енергетичних компаній і обов'язкові цілі щодо скорочення споживання в години пік.

Про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн, повідомляє The Washington Post.

Фон дер Ляйен сказала, що Росія "активно маніпулює" енергетичним ринком блоку, тому крім надзвичайних заходів Брюссель працює над перебудовою своїх енергетичних ринків, щоб зламати "домінуючий вплив" ціни на природний газ на вартість електроенергії.

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Фон дер Ляйєн передбачила, що ескалація енергетичної війни з Росією стане випробуванням для ЄС. На найближчі місяці "це не тільки війна, розв'язана Росією проти України. Це війна з нашою енергією, війна з нашою економікою, війна з нашими цінностями та війна з нашим майбутнім", - заявила вона.

Цінова стеля на електроенергію:

7 вересня 2022 року з'явилася інформація про те, що Єврокомісія працює над обмеженням ціни на електроенергію.

Європейська комісія рекомендуватиме державам-членам ЄС обмежити ціну на електроенергію, вироблену без використання газу, на рівні 200 євро за МВт і стягувати податки з доходів, якщо ринкові ціни будуть перевищувати цю стелю. Надлишкові доходи будуть перерозподілені на допомогу компаніям і домогосподарствам.

Ситуація з газом:

31 серпня "Газпром" призупинив постачання газу в Європу по "Північному потоку-1". У компанії заявили, що на частинах трубопровідного компресора були виявлені витоки мастила, і обладнання довелося відключити до усунення витоку.

Своєю чергою Siemens Energy, яка зазвичай обслуговує турбіни Nord Stream 1, заявила, що такий витік не повинен зупиняти роботу трубопроводу.

2 вересня російська газова компанія "Газпром" оголосила про повну зупинку прокачування газу по трубопроводу "Північний потік-1" на невизначений термін. 3 вересня Білий дім відреагував на повну зупинку "Північного потоку".

На тлі зупинки російського газопроводу "Північний потік" спотова ціна газу в Європі вранці 5 вересня підскочила на 30% майже до 2900 доларів за тисячу кубометрів.

6 вересня президент Франції Еммануель Макрон підтримав запропоновані Єврокомісією варіанти обмеження ціни на російський газ.

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