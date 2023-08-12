За даними чиновника, окупанти влаштували в місті чергову хвилю жорстоких зачисток.

Російські окупанти організували нову хвилю жорстоких зачисток та перевірок у Маріуполі.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його даними, цього разу околиці міста та сектор приватної забудови в пріоритеті. "Огляд, обшук, роздягання. Знову зникли люди просто так. Ніяких відимих причин - просто ротація РосГвардії та ФСБ… Нелюди", - прокоментував Андрющенко.

Крім того, чиновник повідомив, що вулиця Миколаївська - центр історії Маріуполя, тепер розграбована і зруйнована "Розграбовані та знесені купецькі будинки. Перша гімназія, що розбирається на цеглини. Таке враження, що єдиний будинок в цій частині, що дійсно ремонтують - будинок НКВС. Хоча - ну логічно. Кати віддають шану катівні", - прокоментував він.

До того ж окупанти прибрали інсталяцію "ЯЛюблюМаріуполь!". Вони вивезли її за місто і викинули. "Інсталяції "ЯЛюблюМаріуполь!" більше немає. Як і самого Маріуполя", - написав радник мера.

Крім того, за даними Маріупольської міськради, в окупованому місті масово вирубують дерева. "Загарбникам було мало зруйнувати будинки, тепер вони руйнують й усю екосистему міста. Річку Кальчик перетворили на стихійне сміттєзвалище, а ще й будують там перекриття із застосуванням шлаку. На березі Азовського моря вже неодноразово фіксували мертвих дельфінів та риб. Тепер взялися за вирубку дерев", - розповіли про ситуацію в Маріуполі у міськраді.

Там уточнили, що жителі міста скаржаться у місцевих пабліках на масовану вирубку дерев у центрі Маріуполя. Зокрема, їх вирубали біля центрального корпусу Приазовського державного технічного університету.

Як йдеться у повідомленні міськради, на питання робітникам навіщо це робиться, вони відповіли – для того, щоб було краще видно виконані роботи.

Ситуація в Маріуполі

Маріуполь майже півтора року перебуває в окупації. За цей час росіяни встигли серйозно стерти українську ідентичність міста і продовжують це робити. Вони роблять вигляд, що реставрують міські будівлі, але насправді приховують сліди своїх злочинів.

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