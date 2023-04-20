Українська ППО збила 750 ракет і стільки ж дронів-камікадзе.

Восени і взимку Повітряні сили ЗСУ збили 1,5 тисячі цілей. Сюди відносяться дрони-камікадзе і ракети російських окупантів. А якщо рахувати з лютого 2022 року, то до статистики потрібно додати 600 одиниць пілотованої техніки та ще чимало БПЛА.

Такою інформацією в ефірі національного телемарафону поділився речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він сказав: "Ми очікуємо від наших партнерів збільшення поставок не тільки самих комплексів, а й ракет. Тому що витрати ракет досить серйозні. Восени і взимку ворог атакував нашу інфраструктуру. Якщо брати дрони-камікадзе і ракети, то по 750 тільки знищено нашою ППО. Це півтори тисячі повітряних цілей. За всю війну — ще 600 одиниць пілотованої техніки (літаки, гелікоптери — УНІАН) і щонайменше півтори тисячі БПЛА знищені нашими Силами оборони".

Ігнат підкреслив, що Україна потребує боєприпасів до систем ППО. На думку спікера ПС ЗСУ, наступна зустріч партнерів у форматі "Рамштайн" допоможе вирішити це питання.

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Збиті повітряні цілі рашистів: остання інформація

Згідно зі свіжими даними від Генштабу ЗСУ, з моменту повномасштабного вторгнення українські захисники знищили 308 літаків, 293 гвинтокрили, 911 крилатих ракет і 2386 безпілотників.

Минулої ночі окупанти атакували Дніпропетровську та Одеську області іранськими дронами-камікадзе типу Shahed 136/131. Всього рашисти запустили 11 БПЛА, 10 з яких збили.

В ОК "Південь" повідомили, що окупанти отримали додаткову партію БПЛА від Ірану і почали їх використовувати. Дрони мають відповідне маркування.

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