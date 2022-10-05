Там зазначили, що дрони-камікадзе становлять серйозну загрозу, тому проти них будуть застосовані будь-які сили та засоби.

Збройні сили України (ЗСУ) знищили шість із 12 дронів-камікадзе, якими вночі з півдня атакували Україну російські окупанти.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Станом на сьогодні маємо близько 12 дронів... вночі атакували з півдня. Шість з них було знищено: 3 зенітно-ракетними військами на півдні, а також 3 збито авіацією повітряних сил", – розповів Ігнат. Відео дня

Він зазначив, що дрони-камікадзе становлять серйозну загрозу, тому проти них будуть застосовані будь-які сили та засоби для того, щоб убезпечити громадян, Збройні сили і інші сили самооборони.

"Буде застосовуватися і авіація, зенітно-ракетні війська, всі засоби, якими можливо збивати. З кожним днем набувається досвід, ми теж розглядаємо багато тактичних прийомів для того, щоб знищувати такий тип боєприпасів", – підкреслив Ігнат.

Атака дронів-камікадзе: деталі

Вночі російські окупанти атакували Білу Церкву на Київщині дронами-камікадзе.

За словами голови Київської обласної військової адміністрації Олексія Кулеби, зафіксовано шість влучань. Постраждала одна людина та пошкоджена інфраструктура міста. Триває ліквідація наслідків обстрілів. На місці працюють усі необхідні служби, 57 рятувальників та 15 одиниць техніки ДСНС, гасіння пожежі продовжується.

Раніше сьогодні, 5 жовтня, у Telegram Повітряні сили ЗСУ повідомили, що загалом цієї ночі зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил на півдні країни було знищено шість дронів-камікадзе Shahed-136.

У середині серпня стало відомо, що Іран продав Росії тисячу своїх безпілотників.

23 вересня МЗС України за дорученням президента позбавило посла Ірану акредитації, а також наказало суттєво скоротити кількість дипломатичного персоналу Посольства Ірану в Києві у відповідь на продаж Росії ударних безпілотних апаратів.

Останнім часом російські окупанти майже щодня атакують Одеську та Миколаївську області дронами-камікадзе.

Як заявила начальник об’єднаного координаційного штабу прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, підрозділи Протиповітряної оборони знищують дрони-камікадзе іранського виробництва вдвічі частіше, ніж вони досягають мети.

Вас також можуть зацікавити новини: