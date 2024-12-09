Ворог заблокований біля села Кругляківка на Харківщині.

Сили оборони звільнили Колісниківський ліс на Купʼянському напрямку на Харківщині. Про це повідомив командир батальйону "Ахілес" 92-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Юрій Федоренко на каналі батальйону.

Він зазначив, що Силам оборони вдалося блокувати противника біля села Кругляківка Куп’янського району Харківської області... та провести ряд заходів щодо вибиття ворога з Колісниківського лісу. За словами військового, ворог був повністю знищений.

Федоренко зазначив, що перша бригада оперативного призначення "Буревій" та інші структурні підрозділи Сил оборони проводять міцну оборону та ударно -штурмові дії, щоб відтіснити окупантів і вибити з української землі.

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У жовтні 2024 року ГУР Міноборони повідомило, що від окупантів звільнено населений пункт Кругляківка Куп’янського району Харківської області. Операція із повернення контролю над важливим для оборони Куп’янська населеним пунктом тривала з 7 по 14 жовтня 2024 року.

В ГУР зазначають, що ворог намагався контратакувати, однак зазнав поразки - штурм окупантів розвідники відбили і продовжили витискати противника.

Завдяки професійним діям спецпризначенців ГУР росіяни у Кругляківці втратили більше взводу піхоти - загарбників знищено у ближніх боях. Спецпризначенці змогли взяти російських окупантів у полон - отримано важливі розвідувальні дані.

30 жовтня повідомлялося, що росіяни намагаються закріпитись у населеному пункті Кругляківка на Харківщині, але їм не вдалося. Бої йдуть складні, щоденно.

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