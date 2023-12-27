Після першої повістки на війну не відправляють.

В Збройних силах України уточнили терміни проходження навчання військовозобов'язаними в навчальних центрах після мобілізації. Про це начальник служби зв'язків з громадськістю командування Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо сказав в ефірі інформаційного марафону.

За його словами, військовозобов'язані громадяни після отримання повісток повинні з'являтися до територіальних центрів комплектування. При цьому він наголосив, що після першої повістки нікого на війну не відправляють.

"Розвіюю основний міф: після першої повістки ніхто нікого на фронт не відправляє. Перша повістка - це для уточнення ваших облікових даних. Якщо вам вручили повістку, ви з'являєтеся на годину, яка вказана у повістці і уточнюєте свої облікові дані, надаєте певні документи: свідоцтво про одруження, про народження і т.д., надаєте причини, якщо у вас є, для отримання відстрочки, та проходите медичний огляд, щоб з'ясувати, який у вас стан здоров'я для можливого проходження військової служби по мобілізації", - повідомив Фітьо.

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"Якщо у вас немає причин для отримання відстрочки, ви здорові і ваша професія зараз затребувана, тоді вже виписується друга повістка, по якій ви маєте з'явитися у ваш ТЦК та СП, і вже тоді ви відправляєтеся у навчальний центр", - додав Фітьо.

Він уточнив, що у навчальному центрі треба мінімум місяць проходити навчання перед відправкою в частини. "Це базова військова підготовка, а ще два тижні - це злагодження вашого підрозділу. Це найпростіша професія. Якщо професія найскладніша, то навчання триває довше - два-три місяці і т.д., можливо навчання також за кордоном. І тільки після цього ви потрапляєте до своєї військової частини, де ви вже виконуєте у складі частини покладені завдання", - відзначив Фітьо.

Також говорячи про час відправлення на фронт, він уточнив, що все залежить від кількості замовлень на бригади, які нині формуються і чи є вільні місця в навчальних центрах. "Це може бути як від декількох днів, так і до декількох місяців, якщо ваша професія наразі не затребувана. Якщо вона затребувана - цей період є невеликим", - додав Фітьо.

"Знову ж таки, але це якщо витримано всі процедури: ви пройшли медогляд, ви здорові, у вас немає права на відстрочку і на даний момент ваша професія затребувана, тільки в такому випадку", - наголосив він.

Окрім того, як наголосив Фітьо, у законі написано, що вручення повісток не заборонено практично ніде.

"Тобто, це в усіх громадських місцях. Якщо це, наприклад, вулиці, блокпости і т.д., - це є громадські місця, у яких можна здійснювати заходи оповіщення. У принципі, зараз працівники ТЦК та СП тим і займаються. Це робиться для того, щоб усі ті, хто ще ігнорує таким чином постановку на військовий облік, не уточнює свої облікові дані - це зробили", - сказав Фітьо.

Також він відповів на питання, чия ініціатива роздавати повістки у громадських місцях: спортивних залах, ресторанах, маршрутках тощо.

"Це загальна така практика здійснення заходів оповіщення в громадських місцях. Тобто, там, де є люди, там проводяться заходи з оповіщення. Тому що в будинках, наприклад, є домофони, не відчиняються двері... Можна різні причини придумати, щоби ту саму повістку не отримати. А повістку військовозобов'язані мають отримати особисто", - сказав Фітьо.

Мобілізація в Україні

Верховна Рада продовжила воєнний стан до 14 лютого 2024 року, а це означає, що і мобілізація в Україні триватиме.

Раніше УНІАН повідомляв, що в оборонному комітеті ВР озвучили бачення законопроекту про мобілізацію. Так, секретар комітету Роман Костенко зазначив, що ключовим аспектом має бути максимальна концентрація зусиль на збереженні життів військовослужбовців.

Повідомлялося, що військовозобов'язані мають можливість самостійно обрати фах і бригаду для служби на контрактній основі у Збройних силах України.

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