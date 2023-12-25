За словами Романа Костенка, ключовим аспектом має бути максимальна концентрація зусиль на збереженні життів військовослужбовців.

В Україні необхідно законодавчо закріпити механізм демобілізації через певний термін служби. З відповідною ініціативою виступив секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Роман Костенко. Про це він розповів в інтерв'ю "Укрінформ".

За словами нардепа, робоча група, що працює над відповідним законопроектом, запропонувала варіант, який передбачає можливість демобілізації через 36 місяців служби, і "ці три роки можуть стати основою для потенційної демобілізації".

"Звісно, упродовж цього періоду військовослужбовці матимуть право на відпустки, відрядження, лікарняні. Моя пропозиція така: якщо протягом 36 місяців військовий провів не менше шести місяців в зоні виконання бойових дій, що підтверджено відповідними бойовими розпорядженнями, то він матиме право на демобілізацію через 18 місяців служби", - сказав Костенко.

На його думку, таким чином людина, яка долучається до лав Сил оборони України, розумітиме, що вона загалом має відслужити або 36 місяців у тилу, або 18 місяців за умови перебування в зоні бойових дій упродовж шести місяців.

При цьому ключовим аспектом нової мобілізаційної політики, за словами Костенка, має бути максимальна концентрація зусиль на збереженні життів військових.

"Мобілізація має бути справедливою. Усі, хто може взяти до рук зброю, мають це зробити зараз або бути готовими зробити це за потреби. Має бути справедливість. Зараз служать стільки-то громадян, а через три роки на їхні місця приходять інші. Поступово всіх треба буде міняти. Якщо ми так зробимо, кожна людина знатиме графік своєї служби. Як варіант, можна навіть повістки надсилати із зазначеною датою призову, наприклад через рік. Тоді людина чітко розумітиме, коли вступить на військову службу, готуватиметься до цього", – підсумував нардеп.

Демобілізація в Україні - останні новини

Демобілізація під час війни неможлива. Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров. Водночас, за його словами, в оборонному відомстві вже розробили рішення, яке дозволить військовим отримати "перепочинок".

У свою чергу командир батальйону "Свобода" у складі 4-ї бригади швидкого реагування Нацгвардії України Петро Кузик повідомив, що ближчим часом демобілізація в Україні не відбудеться. Він зазначив, що людей потрібно замінювати, але на підготовлених, фахових бійців, які навчилися виживати в реальних боях.

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