Треба з'явитися в ТЦК та СП та укласти контрактну форму проходження військової служби.

Військовозобов'язані мають можливість самостійно обрати фах і бригаду для служби на контрактній основі у Збройних силах України. Про це в ефірі телемарафону розповів начальник служби зв'язків з громадськістю командування Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

"Звичайно, під час розподілу по підрозділах більше враховується також й фах самого військовозобов'язаного. Якщо це, наприклад, водій або колишній тракторист, звичайно, його доцільніше відправити на навчання на водія танка або на водія-механіка БМП для того, щоби процес навчання проходив швидше і простіше. Тобто, так звана раціоналізація", - сказав Фітьо.

За його словами, з Генерального штабу надходять плани і відповідно до них здійснюється розподіл. Військовозобов'язані дізнаються, куди їх направляють, після розподілу з навчального центру і здобуття відповідної освіти військово-облікової спеціальності.

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"Але також є можливість для наших військовозобов'язаних зараз обрати саме ту професію, саме ту бригаду, в якій вони хочуть проходити (службу - ред.). Така можливість є. Для цього необхідно обрати фах, який вас цікавить, обрати ваш підрозділ, звернутися до нього, з'явитися в ТЦК та СП, укласти контрактну форму проходження військової служби - наприклад, укласти до оголошення демобілізації, і все, ви будете служити саме там, де ви вибрали, саме на тій професії", - повідомив Фітьо.

Мобілізація в Україні - останні новини

Глава держави і верховний головнокомандувач Володимир Зеленський висловився про нові правила мобілізації. Він вважає, що військові разом із депутатами мають визначитись, як саме на законодавчому рівні має бути забезпечений наступний рік для українських Сил оборони.

Раніше УНІАН повідомляв, що в оборонному комітеті ВР озвучили бачення законопроекту про мобілізацію. Так, секретар комітету Роман Костенко зазначив, що ключовим аспектом має бути максимальна концентрація зусиль на збереженні життів військовослужбовців.

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