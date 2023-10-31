Окупанти запустили ударні дрони.

У Миколаївській області сили протиповітряної оборони відбивають атаку російських безпілотних літальних апаратів.

Про це повідомляють у офіційному Telegram-каналі Командування Повітряних сил Збройних сил України. Перші дрони типу "Shahed" в області зафіксували близько 01:00. Згодом повітряну тривогу скасували.

Однак вже о 01:21 військові повідомили про роботу протиповітряної оборони. "В Миколаївській області працює ППО по ударних БпЛА", - зазначили вони.

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Оновлено о 02:00: Безпілотні літальні апарат типу "Shahed" на межі Миколаївської та Кіровоградської області. Рух в північно-західному напрямку.

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