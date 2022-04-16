Дані про постраждалих уточнюються.

Зранку 16 квітня російські окупанти обстріляли Київ. Під удар потрапив Дарницький район столиці.

Про це у своєму Telegram повідомив міський голова Віталій Кличко.

"Друзі! Під ранок Київ зазнав обстрілів. Вибухи пролунали в Дарницькому районі на околиці міста. Зараз на місці працюють рятувальники та медики. Дані про постраждалих уточнюються", - написав мер.

Він вкотре закликав киян не "нехтувати сигналами повітряної тривоги".

Також Кличко попросив киян, які раніше виїхали і збираються повертатися до столиці, поки утриматися від цього і залишатися у безпечніших місцях.

Нагадаємо, експерти прогнозують посилення ракетних ударів по центру Києва. Путінські окупанти таким чином можуть мстити за знищення ракетного крейсера "Москва".

Вас також можуть зацікавити новини: