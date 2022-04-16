Зруйновано господарську інфраструктуру в одному з сіл під Полтавою.

Внаслідок ворожих обстрілів на Полтавщині одна людина загинула, ще одна поранена.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

"На жаль, цей ранок недобрий… Вчора пізно ввечері "приліт" по господарській інфраструктурі в одному з сіл під Полтавою. Зруйновані будівлі. А найстрашніше – одна людина загинула, ще одна поранена. Російський окупант відповість за кожне зруйноване життя! Тримаємо стрій, бо все буде Україна, - написав він.

Нагадаємо, 12 квітня окупанти завдали ракетного удару по Миргороду Полтавської області.

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