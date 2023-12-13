Військові попередили, що протягом ночі атаки окупантів можуть повторитися.

Ввечері 12 грудня через атаку дронів-камікадзе, які росіяни запустили по Одещині, сталися руйнування, двоє людей отримали поранення.

Про це повідомляє пресслужба Сил оборони півдня України у Telegram. "Під час дронової атаки ворог спрямував БпЛА типу "Shahed-131/136" по Одещині. Понад дві години тривала напружена бойова робота підрозділів протиповітряної оборони", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, внаслідок російської атаки двоє людей отримали поранення, їх госпіталізовано. Військові запевняють, що стан потерпілих задовільний. Також сталося пошкодження цивільної інфраструктури, пожежу оперативно ліквідували.

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Інформація щодо результатів бойової роботи ЗСУ уточнюється. "Пам'ятайте, ворог підступний і може застосовувати кілька хвиль атак протягом ночі. Не втрачайте пильності, дослухайтеся сигналів повітряних тривог, оперативно переходьте в укриття", - наголошують у Силах оборони.

За словами очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, двоє чоловіків отримали численні поранення, перелами та опіки. Один у стані середньої важкості, інший - у важкому стані шпиталізовані до медзакладів. Їм надають допомогу.

Нічна атака БПЛА по Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, увечері 12 грудня РФ запустила по Україні кілька груп дронів-камікадзе типу "Shahed". Групи ударних безпілотниківфіксували на межі Київської та Вінницької областей, в Кіровоградській області та на Одещині.

Під час повітряної тривоги жителі Одеси чули гучні вибухи. Людей просили залишатися в укриттях.

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