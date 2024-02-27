Олександр Кононеко заявив, що часом люди на таких роликах взагалі не мають відношення до ТЦК.

Представник уповноваженого ВРУ з прав людини в системі органів сектору безпеки й оборони Олександр Кононеко уточнив, скільки скандалів щодо неправомірних дій представників ТЦК дійсно їх стосувалися.

Він зауважив, що доволі часто в мережі викладають провокативні ролики на цю тему. Але події на них не завжди відповідають дійсності, оскільки десь у 50% такого контенту взагалі не беруть участі люди, уповноважені давати повістки.

"Я сказав би, 50 на 50. Є різні випадки, і в тому чи іншому випадку людям стає про це відомо", - сказав Кононенко Espreso.

Представник уповноваженого ВРУ з прав людини підкреслив, що кожний подібний кейс в його Офісі розглядають. До уваги беруть все, що так чи інакше може стосуватися дій ТЦК.

Коненко сказав, що не може сказати у цифрах, скільки саме скарг подали українці, але визнав, що вони є, як і зворотна реакція. "Не всі ці факти підтверджуються", - наголосив він.

Кілька гучних скандалів щодо дій ТЦК

В Україні дійсно доволі часто у соціальних мережах публікують інформацію чи відео, як нібито представник ТЦК, намагаючись дати повістку до армії, вдається до неправомірних дій.

Зокрема, в Одесі був гучний скандал, коли працівники обласного центру комплектування спільно з правоохоронцями одягали кайданки на чоловіка. Щодо цього було розпочате кримінальне провадження.

Також часто питання виникають до того, кому саме надсилають повістки. Наприклад, на Львівщині "запрошення" в армію отримав чоловік без кистей та з протезами на ногах. З приводу цього теж розгорівся скандал.

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