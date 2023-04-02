Набір рекрутів для війни Росія проводить в регіонах з нацменшинами, що можна вважати етнічною чисткою.

Росія використовує національні меншини як "гарматне м'ясо" на фронті, тоді як етнічних росіян шкодують більше. Про це заявив колишній президент Монголії Цахіагійн Елбегдорж в інтерв'ю "24 Каналу".

Він зазначив, що проведена минулої осені "часткова мобілізація" торкнулася в першу чергу регіонів, де проживають національні меншини. У той же час великі російські міста, наприклад, Москву і Санкт-Петербург, мобілізація практично обійшла стороною.

"У віддалених регіонах ця мобілізація була примусовою, ніхто нікого не питав, потрібно - йди. Всі ці віддалені регіони дуже бідні і відправляють на війну в Україні своїх чоловіків і синів", - говорить Елбегдорж.

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Колишній лідер Монголії констатує, що більшість загиблих в Україні російських солдатів - це буряти, тувинці і калмики.

"За етнічною ознакою вони монголи, і їх змусили це робити, штовхають їх до цієї війни. У деяких маленьких містах вже не залишилося чоловіків призовного віку. В Україні Кремль вбиває українців, а в Росії знищує нацменшини. Це звичайні етнічні чистки, військовий злочин", – вважає політик.

Російські втрати в Україні

За даними українського Генштабу на ранок 2 квітня, загальна кількість російських втрат за час повномасштабної фази війни склала вже близько 174 тисяч осіб. Лише за останню добу було ліквідовано орієнтовно близько 500 окупантів.

Британська розвідка зазначає, що крім втрат від дій ЗСУ російська армія також несе відчутні небойові втрати. Причини різні - в першу чергу зловживання спиртним. Також окупанти гинуть від необережного поводження зі зброєю, в ДТП від переохолоджень тощо.

Військовий експерт Олександр Коваленко зазначає, що Росія поступово втрачає потенціал для поповнення втрат, оскільки вони занадто високі. Без нової мобілізації у росіян знову почнуться проблеми з утриманням фронту.

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