Вони складають малу частину від усіх поранених і ліквідованих ворогів.

Небойові втрати в армії російських окупантів становлять меншість від загальної кількості поранених і ліквідованих солдатів. Їх головна причина — це вживання алкоголю.

Такою інформацією поділилися експерти британської розвідки у свіжому звіті про війну в Україні. У ньому сказано: "Хоча Росія зазнала до 200 000 втрат після повномасштабного вторгнення в Україну, значна меншість з них була викликана причинами, не пов'язаними з бойовими діями. 27 березня 2023 року російський новинний Telegram-канал повідомив про "надзвичайно високу" кількість інцидентів, злочинів і смертей, пов'язаних з вживанням алкоголю серед розгорнутих російських військ".

Як повідомили в розвідці, офіцери РФ, ймовірно, вважають массове розпивання спиртних напоїв особливо згубним для боєздатності. Однак вживання міцного алкоголю поширене в більшій частині російського суспільства і вже давно вважається мовчазно прийнятним для військового життя. Це стосується і періоду ведення повномасштабної війни проти України.

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"Інші основні причини небойових втрат, ймовірно, включають неякісні тренування з поводженням зі зброєю, дорожньо-транспортні пригоди і кліматичні травми, такі як переохолодження", — підсумували в британській розвідці.

Втрати Росії в Україні: актуальна інформація

Згідно з останніми даними від Генштабу ЗСУ, з моменту повномасштабного вторгнення Росії українські захисники ліквідували 174 550 ворогів. Вони також спалили близько 24 тисяч одиниць техніки противника.

Найбільш активні бойові дії зараз зосереджені навколо трьох міст — Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки. На цих напрямках окупанти щодня проводять десятки штурмів.

Як повідомив командир 92-ї окремої механізованої бригади Юрій Федоренко, ЗСУ знищили до 50-70% особового складу в окремих підрозділах рашистів. Українські захисники швидко звикли до ворожої тактики і отримують перевагу за рахунок введення супротивників в оману.

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