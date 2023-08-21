Американські "пташки" прилітали на українські аеродроми двічі.

Винищувачі F-16 вже літали в Україні у 2011 році. Це відбулося у Миргороді під час навчань "Безпечне небо-2011".

Як повідомив спікер Повітряних сил Юрій Ігнат, "ефки" також сідали у 2018 році на аеродромі у Старокостянтинові під час навчань, де західні та українські пілоти обмінювалися досвідом.

F-16: про які навчання йшлося

Напередодні чемпіонату Європи з футболу "Євро-2012" у Миргороді відбулися тактичні навчання з Польщею та Сполученими Штатами. Країни відпрацьовували спільні дії, в тому числі у боротьбі з тероризмом.

У Миргород прибуло понад 200 американських військових. У Повітряних силах США в Європі та Африці повідомили, що метою навчань були покращити та підвищити здатність Повітряних сил України та Польщі у забезпеченні захисту повітряного простору під час спортивних подій.

Навчання тривали 14 днів, в ній брали участь українські, польські та американські літаки. До них залучили винищувачі: МіГ-29, Су-27 та F-16D, навчально-бойовий Л-39, транспортники Ан-26 та C-130 ВПС США, а також гелікоптери Мі-8. Сполучені Штати представляла 144-те винищувальне авіаційне крило Повітряних сил національної гвардії. Для України це був перший раз, коли F-16D злітав з аеродрому в Миргороді.

"Я був настільки вражений тим, як легко команда Повітряної гвардії інтегрувала з українськими військово-повітряними силами. Цей захід справді підкреслює актуальність і силу повітряної охорони", — казав тодішній Командувач Національної гвардії Повітряних сил штату Алабама генерал-майор Пол Браун.

Тодішній командувач Повітряних сил України здійснив політ на F-16D, а американський генерал-майор Дон Ральф - на Су-27.

Українці та поляки в рамках навчань відпрацювали понад 50 запланованих перехоплень літаків у повітряному просторі обидвох країн.

F-16 для України: останні новини

Як повідомляв УНІАН, вчора стало відомо, що Україна має отримати 42 винищувачі F-16 від Нідерландів. Цього ж дня Данія оголосила про намір надати Україні 19 винищувачів F-16.

Перша партія винищувачів відправиться до України ближче до кінця року. Йдеться про шість літаків. Потім Україна отримає ще дві партії F-16 від Данії: по вісім та по п’ять одиниць.

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