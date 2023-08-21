Україна зможе захистити F-16 від знищення ворогом, використовуючи логістику, якою користується зараз для наявних винищувачів.

Українські аеродроми, зокрема їхні злітно-посадкові смуги, підходять й для обслуговування західних винищувачів F-16. Зокрема, F-16 вже сідали в Україні у 2012 році під час Євро-2012, повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Тоді F-16 були на аеродромі "Миргород" Полтавської області, сідали на наші злітки і почувалися там добре. І пілоти наші навіть мали можливість покерувати - брали управління вже в небі…", - розповів він.

Крім того, у 2018 році на аеродромі у Старокостянтинові сідали й західні винищувачі F-15 під час навчань, де західні та українські пілоти обмінювалися досвідом.

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Ігнат також наголосив, що F-16 здатні змінити перебіг цієї війни та забезпечити перевагу в повітрі на окупованих територіях. За його словами, у цю секунду на захоплених територіях вільно перебувають 8-9 російських винищувачів, які скидають на українські населені пункти керовані авіабомби та запускають авіаційні ракети.

"Із F-16 їм не вдасться це робити. Тому перевага в повітрі - це ключ до успіху на землі", - сказав речник.

За словами Ігната, Росія має значний потенціал авіації. Так, довкола України ще на момент повномасштабного вторгнення було 750 літаків та гелікоптерів. Але наявність західних винищувачів дозволить Україні знизити активність російської авіації вздовж ліній розмежування та кордонів. На його думку, хоч Україна очікує на надання й інших типів літаків, F-16 все ж мають стати основним типом винищувачів, які поступово замінять радянську техніку.

"Звичайно, збільшення різних типів літаків - це серйозне навантаження. Бо їх треба обслуговувати, ремонтувати тощо. Але іншого виходу у нас немає… Ми поступово будемо виводити зі складу Повітряних сил стару радянську техніку", - каже Ігнат.

Він також уточнив, що наразі в Україні немає глобальної проблеми з інфраструктурою для F-16, зокрема, злітно-посадковими смугами та самими аеродромами.

"У нас більшість військових аеродромів мають штучну злітно-посадкову смугу, зроблену з так званих бетонних плит, між якими є шви. Шви треба загладжувати… й інженерно-аеродромна служба робить усе, щоб воно було більш-менш рівне… Тому проблем немає", - зауважив Ігнат.

Водночас, він розповів, що повітрозабірник у F-16 розташований доволі низько і може засмоктувати сторонні предмети, відтак треба стежити за чистотою злітно-посадкової смуги.

За словами речника, в умовах повномасштабної війни F-16 також потребують певної логістики, яка захищатиме літаки від знищення на українських аеродромах. Зокрема, Ігнат відреагував на закиди іноземних експертів та ЗМІ щодо того, що на території Україні зберігати F-16 нібито буде небезпечно.

"Сьогодні наша авіація - десятки літаків Міг-29, Су-27, Су-25, Су-24 та інші - виконує завдання в українському небі щодня. І якось навчилися ми берегти і людей, і техніку. І на таких саме умовах працюватимуть й американські винищувачі", - додав він.

F-16 для України: що відомо

20 серпня стало відомо, що Україна має отримати 42 винищувачі F-16 від Нідерландів. Цього ж дня Данія оголосила про намір надати Україні 19 винищувачів F-16.

За словами очільниці уряду Данії, перша партія винищувачів відправиться до України ближче до кінця року. Йдеться про шість літаків. Потім Україна отримає ще дві партії F-16 від Данії: по вісім та по п’ять одиниць.

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