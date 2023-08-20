Вона зазначила, що перші машини Україна отримає ближче до кінця року.

Перша група винищувачів F-16, які готова надати Данія, вирушить до України ближче до Нового року. Йдеться про перші шість літаків.

Наразі до Данії прибуло понад 70 людей, які тренуються та готуються до навчань. Вони розпочнуться невдовзі, повідомила прем’єр-міністр країни Метте Фредеріксен.

"Сподіваюся, що ближче до Нового року перша група літаків попрямує до України - це близько шести з них. Наступного року ще вісім, а ще за рік - ще 5", - зазначила вона.

Фредеріксен також уточнила мету надання винищувачів, зокрема, чи будуть вони використані тільки для оборони України, або ж і для завдання ударів по території РФ.

"Коли ми прийняли рішення надати ці літаки та розпочати навчання…, то це було рішення для оборони України. Тож метою цієї поставки є саме захист України як держави", - сказала прем’єрка Данії.

Водночас, президент України Володимир Зеленський зауважив, що вони із Фредеріксен не обговорювали умови надання F-16 у контексті ударів по території Росії.

"Для нас головне - це деокупувати наші території. Зараз наша конкретна місія - захистити себе… Ми ж не росіяни. Нам потрібна українська земля", - сказав він.

Винищувачі для України

Данія оголосила про намір надати Україні 19 винищувачів F-16. Про це під час візиту українського президента Володимира Зеленського до Данії заявила її прем’єрка Метте Фредеріксен.

Зеленський та Фредеріксен під час перемовин обговорили тренувальні місії, а також розширення оборонних спроможностей української армії на землі й на морі.

Також сьогодні стало відомо, що певну кількість винищувачів Україна отримає й від Нідерландів. Однак, наразі їхня точна кількість невідома.

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